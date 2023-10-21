Шарль Мишель: ЕС заинтересован в доставке гумпомощи палестинцам

Глава Евросовета выступил на саммите в Каире.

Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите в Каире по урегулированию палестинской проблемы заявил о том, что Европейский союз заинтересован в поддержке международных усилий по доставке гуманитарной помощи палестинцам.

ЕС заинтересован в поддержке этих усилий по доставке этой гуманитарной помощи палестинцам. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что в мероприятии задействованы на территории египетской столицы делегаты из более чем 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

В ЕС подтвердили встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе.

Фото и видео: YouTube / Firstpost