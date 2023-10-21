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Шарль Мишель: ЕС заинтересован в доставке гумпомощи палестинцам

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Глава Евросовета выступил на саммите в Каире.

Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите в Каире по урегулированию палестинской проблемы заявил о том, что Европейский союз заинтересован в поддержке международных усилий по доставке гуманитарной помощи палестинцам.

ЕС заинтересован в поддержке этих усилий по доставке этой гуманитарной помощи палестинцам.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что в мероприятии задействованы на территории египетской столицы делегаты из более чем 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

В ЕС подтвердили встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе.

Фото и видео: YouTube / Firstpost

Теги: гуманитарная помощь, евросоюз, палестина, сектор газа, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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