Шарль Мишель: ЕС заинтересован в доставке гумпомощи палестинцам

Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите в Каире по урегулированию палестинской проблемы заявил о том, что Европейский союз заинтересован в поддержке международных усилий по доставке гуманитарной помощи палестинцам.
ЕС заинтересован в поддержке этих усилий по доставке этой гуманитарной помощи палестинцам.
Шарль Мишель, глава Евросовета
Напомним, что в мероприятии задействованы на территории египетской столицы делегаты из более чем 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
В ЕС подтвердили встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе.
Фото и видео: YouTube / Firstpost
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