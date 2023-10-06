В ЕС подтвердили встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе

Шарль Мишель рассказал о планах на конец октября.

В Европейском совете подтвердили встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава Евросовета Шарль Мишель во время прибытия на неформальную встречу саммита ЕС, организованного в испанском городе Гранада. Дипломат уточнил, что власти Еревана и Баку согласились принять участие в мероприятии, которое состоится в конце октября.

Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что днем ранее лидеры Евросовета, президент Франции и канцлер Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался присутствовать на событии. По результатам переговоров Шарль Мишель сообщил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана на трехстороннюю встречу в Брюссель.

ЕС призвал Армению и Азербайджан взаимно признать свою территориальную целостность.

Фото и видео: European Commission