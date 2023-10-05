ЕС призвал Армению и Азербайджан взаимно признать свою территориальную целостность

Шарль Мишель напомнил о поддержке Еревана.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что во время недавней беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указал политику на то, что у Баку "не может быть территориальных претензий к Армении". Дипломат потребовал от властей гарантировать "взаимное признание территориальной целостности". Соответствующее заявление дипломат сделал по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества, организованного в испанском городе Гранада. При этом Шарль Мишель не стал публично комментировать отказ Али ева приехать на мероприятие в Гранаде. в Евросовете пояснили, что лично выскажут президенту Азербайжана то, что думают по этому поводу.

Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности. Шарль Мишель, глава Евросовета

ШарльМишель напомнил СМИ о том, что посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном направлено на защиту интересов Евросоюза в этом регионе.

Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца.

Фото и видео: European Commission