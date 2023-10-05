Глава Евросовета проведет встречу с Пашиняном при участии Макрона и Шольца

Шарль Мишель рассказал о темах, которые будут обсуждаться в Гранаде между странами ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель проведет встречу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном при участии французского президента Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца. Соответствующее заявление дипломат сделал по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества, организованного в испанском городе Гранада. Дополнительно иностранец рассказал о том, что ранее американский лидер Джо Байден дал обещание о том, что Вашингтон сможет поддержать ВСУ и киевский режим в долгосрочном плане.

У нас был на днях очень важный разговор с президентом Джо Байденом, он лично заверил нас, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Шарль Мишель, глава Евросовета

Глава Евросовета попросил Китай убедить Россию завершить конфликт на Украине.

Фото и видео: European Commission