Глава Евросовета попросил Китай убедить Россию завершить конфликт на Украине

Шарль Мишель прокомментировал украинский кризис в СБ ООН.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на заседании Совета Безопасности Всемирной организации по Украине обратился к Китаю с просьбой убедить Россию в необходимости урегулирования регионального конфликта. Мероприятие состоялось на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он призвал коллег объединить усилия для того, чтобы убедить Москву в необходимости положить конец кризису, от которого пострадало много людей.

Как ответственные страны мы все должны сыграть свою роль в построении глобального мира и стабильности. И я хотел бы обратиться, в частности, к моему китайскому коллеге: вы предостерегали Россию от применения ядерного оружия, мы приветствуем это. Теперь пойдем дальше. Шарль Мишель, глава Евросовета

Шарль Мишель в очередной раз подчеркнул, что Европейский союз готов поддерживать киевский режим на протяжении неограниченного периода времени и быть с ним рядом столько, сколько потребуется.

Глава Евросовета заявил, что ЕС дает Украине оружие для самозащиты.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций