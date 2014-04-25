Глава Евросовета заявил, что ЕС дает Украине оружие для самозащиты

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что руководство Евросоюза дает Украине оружие для самозащиты. Диплома в рамках брифинга с журналистами в Нью-Йорке уточнил, что у международных союзников никогда не было не стремления атаковать российскую территорию или ее объекты. Такую версию развития событий с военными поставками спикер изложил на полях сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
Мы помогаем Украине защищать себя, свою территорию. Никогда не было намерения атаковать Россию. Поэтому важно, чтобы соглашение с Украиной соблюдалось: мы даем Украине оружие для самообороны.
Шарль Мишель, глава Евросовета.
Шарль Мишель в очередной раз напомнил прессе о том, что ЕС будет помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется.
В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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