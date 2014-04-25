Глава Евросовета заявил, что ЕС дает Украине оружие для самозащиты

Шарль Мишель рассказал о поддержке Киева в региональном конфликте.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что руководство Евросоюза дает Украине оружие для самозащиты. Диплома в рамках брифинга с журналистами в Нью-Йорке уточнил, что у международных союзников никогда не было не стремления атаковать российскую территорию или ее объекты. Такую версию развития событий с военными поставками спикер изложил на полях сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

Мы помогаем Украине защищать себя, свою территорию. Никогда не было намерения атаковать Россию. Поэтому важно, чтобы соглашение с Украиной соблюдалось: мы даем Украине оружие для самообороны. Шарль Мишель, глава Евросовета.

Шарль Мишель в очередной раз напомнил прессе о том, что ЕС будет помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется.

В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций