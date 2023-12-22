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Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы

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Балаш Уйвари рассказал об инициативе Австрии, Нидерландов, ФРг и Швеции.

Страны Европейского союза поставят электрогенераторы  украинским властям на фоне российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре страны. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари, выступая на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе.

Энергоснабжению Украины был нанесен значительный ущерб. Для ответа на этот кризис ЕС в срочном порядке мобилизовал помощь, которая уже находится в пути на Украину.

Балаш Уйвари, сотрудник ЕК

Согласно словам сотрудника ЕК, в частности, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предложили отправить киевскому режиму 157 собственных электрогенераторов различной мощности. Поставки будут проходить через европейский механизм гражданской обороны. От  руководства ЕС поступят десять генераторов повышенной мощности, которые позволят обеспечивать потребность в энергии таких гражданских объектов, как госпитали.

ЕС запустил в Польше хаб для эвакуации украинских граждан по медицинским показаниям.

Фото и видео: European Commission

Теги: балаш уйвари, еврокомиссия, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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