ЕС запустил в Польше хаб для эвакуации украинских граждан по медицинским показаниям

Балаш Уйвари рассказал о транспортировке пациентов авиацией Норвегии.

Евросоюз запустил в Польше хаб, необходимый для эвакуации украинских граждан по медицинским показаниям. Соответствующей информацией с журналистами в Брюсселе поделился официальный представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари в рамках очередного брифинга. Чиновник не стал уточнять, говорится ли о мирном населении, или в списки могут попасть и военнослужащие. Он добавил, что вывоз пациентов будет происходить дважды в неделю при помощи самолетов, предоставленных Норвегией.

Евросоюз запустил в Польше хаб для медицинской эвакуации граждан Украины. Хаб финансируется из бюджета ЕС, пациенты будут ожидать там перелета в страны ЕС, где будут проходить лечение. Балаш Уйвари, представитель ЕК

Напомним, что европейский механизм медицинских эвакуаций с Украины запущен Евросоюзом еще в марте 2022 года. За полгода лечение в странах Евросоюза прошли 1,1 тысяч граждан Украины.

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