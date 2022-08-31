Глава МИД Люксембурга выступил против полного запрета на выдачу виз для россиян

Жан Ассельборн рассказал о необходимости подходить к вопросу точечно.

Антироссийские санкции должны носить точечный характер, поэтому Евросоюз не должен вводить тотальный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам. Такого мнения придерживается министр по иностранным делам Люксембурга Жан Ассельборн. Позицией страны чиновник поделился на брифинге с местными СМИ в Праге, выступая в рамках прибытия на неформальную встречу лидеров МИД ЕС.

Думаю, что мы не должны так поступать, потому что это будет означать, что мы не хотим иметь дело с народом России. <...> Нужно поддерживать диалог с россиянами, которые хотят приехать к нам. Во многих случаях это студенты. Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Европейский дипломат выступил за введение точечного антироссийского санкционного давления и призвал общественность "не экстраполировать отдельные случаи".

Бельгия заявила, что не хочет полной изоляции россиян.

Фото и видео: European Commission