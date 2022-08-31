Бельгия заявила, что не хочет полной изоляции россиян

Аджа Лябиб призвала ввести ограничения на въезд в ЕС отдельных категорий граждан РФ.

Бельгия не хочет полной изоляции российского населения, однако считает необходимыми визовые ограничения на территории Евросоюза для конкретных категорий граждан. Соответствующее заявление во время прибытия на неформальную встречу глав МИД ЕС в Праге сделала министр по внешней политике Брюсселя Аджа Лябиб. Она пояснила, что давление должно оказываться на те персоны, которые поддерживают "несправедливую войну" против Украины.

По нашему мнению, меры должны быть направлены… против тех, кто пытается обойти введенные нами экономические санкции. <...> Мы не хотим вести ситуацию к полной изоляции российского народа. Аджа Лябиб, глава МИД Бельгии

Боррель: ЕС будет добиваться полной демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: European Commission