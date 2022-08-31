Боррель: ЕС будет добиваться полной демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Евросоюз приветствует визит делегации МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на Запорожскую атомную электростанцию. Соответствующее заявление во время прибытия на нефрмальную встречу ммнистров иностранных дел ЕС, проводимую в Праге, сделал глава верховной дипломатии Жозеп Боррель. Европейскй чиновник добавил, что Брюссель требует от сторон конфликта полной демилитаризации территории вокруг режимного объекта.
Миссия МАГАТЭ сейчас едет в Запорожье. Мы полностью поддерживаем Гросси. Мы призываем к немедленной демилитаризации окрестностей станции - самой крупной атомной электростанции в Европе.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Глава МИД Чехии ожидает, что на встрече в Праге достигнут компромисса по визам для россиян.
Фото и видео: European Commission
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