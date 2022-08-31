Глава МИД Чехии ожидает, что на встрече в Праге достигнут компромисса по визам для россиян

Ян Липавский призвал страны ЕС найти выход из ситуации, который устроит всех.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский ожидает, что на неформальной встрече в Праге министры иностранных дел Евросоюза достигнут компромисса по ограничению выдачи виз для россиян. Чиновник считает, что этот вопрос касается общеевропейского единства, так как миру требуется продемонстрировать тот момент, что страны-участницы ЕС способны договориться друг с другом.

Мы ищем пути. Конкретные требования выдвинули северные государства, желающие разрешить и конкретные проблемы практического характера, так как у них перегружены границы С РФ. Ян Липавский, глава МИД Чехии

При этом чешский министр заметил, что некоторые страны хотят более широких исключений из требований по ограничениям в выдаче виз россиянам. Однако основной темой для обсуждения все же станет украинский кризис и поддержка киевского режима. По словам Яна Липавского, будут рассматриваться действия стран регионального содружества по преодолению энергетического кризиса.

Дания настаивает на ограничении выдачи виз российским туристам.

Фото и видео: European Commission