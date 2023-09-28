В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины

Илва Йоханссон рассказала о миграционных процессах украинцев.

Совет Евросоюза в четверг собирается продлить до марта 2025 года действие регионального механизма временной защиты украинских беженцев. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами в Брюсселе сделала европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Представитель МВ ЕС выступила перед началом заседания профильных ведомств стран-членов ЕС, н котором будет обсуждаться такое решение.

Еврокомиссия предложила продлить действие защиты до марта 2025 года… Я надеюсь, что министры сегодня примут это решение. Илва Йоханссон, еврокомиссар по делам МВД

Напомним, что ранее сотрудники Европейской комиссии заявляли о том, что в общей сложности на территорию ЕС в рамках действия механизма прибыли 16 миллионов граждан, затем 11 миллионов человек вернулись на родину. Еще один миллион украинцев уехал в США, Великобританию и Канаду, а порядка четырех миллиона беженцев все еще остаются в ЕС.

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Фото и видео: European Commission