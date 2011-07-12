Илва Йоханссон считает, что больше нет оснований "доверять русским".

ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. Соответствующее заявление сделала в ходе пресс-конференции на контрольно-пропускном пункте между Россией и Финляндией в Брусничном европейский комиссар по внутренним вопросам Евросоюза Илва Йоханссон. Он подчеркнула, что доступ по таким въездным документам в зону ЕС будет доступен только журналистам, а также гражданам, которые путешествуют по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским. Илва Йоханссон, еврокомиссар

Илва Йоханссон заметила, что уже в пятницу Европейский совет примет ее предложение о том, что следует полностью заморозить туристические визы для россиян.

Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС.

Фото и видео: European Commission