ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. Соответствующее заявление сделала в ходе пресс-конференции на контрольно-пропускном пункте между Россией и Финляндией в Брусничном европейский комиссар по внутренним вопросам Евросоюза Илва Йоханссон. Он подчеркнула, что доступ по таким въездным документам в зону ЕС будет доступен только журналистам, а также гражданам, которые путешествуют по семейным и гуманитарным обстоятельствам.
Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским.
Илва Йоханссон, еврокомиссар
Илва Йоханссон заметила, что уже в пятницу Европейский совет примет ее предложение о том, что следует полностью заморозить туристические визы для россиян.
Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС.
Фото и видео: European Commission
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