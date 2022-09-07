Путин прокомментировал визовые ограничения ЕС

Глава РФ рассказал о том, что страна не будет реагировать "зеркально".

Российский президент Владимир Путин, говоря об ответе на визовые ограничения Евросоюза, заявил о том, что Москва никому не позволит навязывать себе какие-либо решения. При этом государство будет действовать исключительно в национальных интересах, поэтому не станет никого ограничивать в предоставлении виз. На пленарном заседании Восточного экономического форума политик уточнил, что в сфере туризма следует действовать также, как и в области энергетики. По мнению Путина, к Запада "руки коротки".

Лавров Сергей Викторович на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже должны всем закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил, что Россия заинтересована в том, чтобы молодые люди приезжали и учились на территории РФ. В государстве должны работать иностранные инвесторы и компании, деятели искусства, культуры, спорта. Путин добавил, что Россия сама себе не будет обрезать эти контакты.

Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал-Европа".

Фото и видео: Восточный экономический форум