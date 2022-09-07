Глава РФ рассказал о выгоде поляков от реверса из ФРГ.

Российский президент Владимир Путин рассказал, почему Польша закрыла газопровод "Ямал-Европа". По мнению главы государства, это произошло не только по политическим мотивам, но также потому, что Варшава решила закупать природный газ РФ по реверсу чуть дешевле в Германии. Соответствующей информацией политик поделился с участникаи пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

Вот Польша взяла закрыла "Ямал-Европу". Поставила под санкции. По политическим соображениям. Не только. Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод "Ямал-Европу", но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от "Газпрома". Владимир Путин, глава РФ

Лидер страны пояснил, что немецкие представители, получая от Москвы самый дешевый газ, начали продавать полякам "чуть-чуть подороже". Ранее Владимир Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме.

Фото и видео: Восточный экономический форум