Путин заявил, что "Сила Сибири" работает в полном объеме

Глава РФ рассказал о новых маршрута поставок газа в Китай.

Российский президент Владимир Путин заявил, что газопровод "Сила Сибири" работает в полном объеме. В том числе изучаются и альтернативные поставки голубого топлива, например, на территорию Китая через Приморский край и Монголию. На пленарном заседании Восточного экономического форума политик отметил, что Улан-Батор является для Москвы дружественным..

"Сила Сибири" работает в полном объеме, мы изучаем и другие маршруты. Еще один маршрут, кстати, через Приморский край может быть, через Монголию. Вот сейчас, насколько я понял, операторы между собой договорились. Владимир Путин, глава РФ

Лидер страны призвал уточнить вопрос о согласованности всех параметров сделки у Алексея Миллера.

Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы.

Фото и видео: Восточный экономический форум