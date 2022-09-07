Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы

Глава РФ рассказал об энергетическом соглашении.

Российский президент Владимир Путин заметил, что основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы сторонами, включая ценовую политику. Соответствующей информацией с участниками пленарного заседания поделился глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.

Один из маршрутов может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане и мы здесь не видим никаких проблем. Насколько я знаю, все основные параметры этой сделки согласованы. Владимир Путин, глава РФ

По мнению лидера страны, китайских коллег можно назвать сложными переговорщиками, так как они всегда при любой сделке исходят из своих национальных интересов. Такой подход российский лидер назвал правильным. При этом Россия считает КНР стабильным и надежным партнером с колоссальным рынком.

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Фото и видео: Восточный экономический форум