Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии

Российский президент Владимир Путин прокомментировал победу нового британского премьер-министра Элизабет Трасс на выборах. На пленарном заседании Восточного экономического форума глава государства пояснил, что в Соединенном Королевстве функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания политического лидера.
Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии. Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства. Правящая элита там имеет свои установки.
Владимир Путин, президент РФ
Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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