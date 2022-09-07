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Путин прокомментировал победу Трасс на выборах премьера Британии

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Глава РФ считает политические выборы в Британии "далекими от демократии".

Российский президент Владимир Путин прокомментировал победу нового британского премьер-министра Элизабет Трасс на выборах. На пленарном заседании Восточного экономического форума глава государства пояснил, что в Соединенном Королевстве функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания политического лидера.

Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии. Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства. Правящая элита там имеет свои установки.

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках.

Фото и видео: Восточный экономический   форум

Теги: великобритания, владимир путин, вэф, элизабет трасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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