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Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках
Сегодня, 11:28
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Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках

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Глава РФ обвинил в проблемах Евросоюза руководителей из ЕК.

Российский президент Владимир Путин считает, что энергетический кризис и ситуация с дефицитом газа в европейском регионе является полностью результатом работы местных специалистов и Европейской комиссии. Соответствующее заявление глава государства сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума. Политик заметил, что со своей стороны Москва предлагала ЕС долгосрочные контракты. В России всегда настаивали на том принципе, что цены на газ должны формироваться на основе долгосрочных контрактов и привязываться к стоимости нефти и нефтепродуктов.

Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках, - это результат работы ЕК.

Владимир Путин, глава РФ

Лидер страны пояснил, что цена на нефть формируются рынком.

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Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: владимир путин, газ, еврокомиссия, европа, евросоюз, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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