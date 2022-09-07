Пашинян: Прогресс в работе трехсторонней комиссии по транспортным коммуникациям в Закавказье есть

Глава правительства Армении рассказал о вопросах, которые еще требуется решить.

Прогресс в работе трехсторонней комиссии по транспортным коммуникациям в Закавказье есть. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом чиновник подтвердил, что стороны решили еще не все проблемы.

Идея этого проекта в том, что Армения получит транспортные пути по территории Азербайджана, Азербайджан получит транспортные пути по территории Армении. Но в глобальном смысле - это возможность открытия новых международных торговых путей. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По словам главы местного правительства, участникам требуется решить вопросы юридического смысла. В частности, под чьей юрисдикцией будут находиться создаваемые дорожные полотна. В Ереване заявили о своей позиции, в которй считают, что дороги должны действовать под полным суверенитетом государств, по которым они проходят. Подобную позиции Пашинян назвал четкой и понятной.

Армения в 2022 году планирует достичь экономического роста на уровне 7%.

Фото и видео: Восточный экономический форум