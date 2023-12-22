Секретарь Совбеза Армении не приедет в Петербург на Международную встречу по безопасности

Международная встреча высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности, запланирована на 24-25 апреля.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет присутствовать на международной встрече по безопасности в Петербурге, сообщает информационное агентство "АрменПресс" со ссылкой на пресс-службу аппарата армянского СБ.

Международная встреча высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности, запланирована на 24-25 апреля в Петербурге. Причина отсутствия на ней Григоряна не разглашается.

Ранее председатель армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что российские миротворцы, ушедшие из Нагорного Карабаха, не могут быть переброшены в Армению. Согласно последним данным, российские миротворцы, которые находились в Нагорном Карабахе, прибыли во временные места дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для завершения работ по закрытию этих баз.

Фото: пресс-служба Совета Федерации