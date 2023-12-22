Лавров: Армения пока не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории

Ереван пока что даже самостоятельно не может определить зону ответственности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) на своей территории. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". Дипломат добавил, что Россия и Армения все же остаются союзниками друг для друга не только в юридическом плане. В МИД РФ уверены, что в соседнем государства у власти есть те люди, которые понимают значение Москвы для безопасности и экономического развития Армении.
Конечно же, когда говорят, что ОДКБ не может определить, где ее зона ответственности в Армении, Армения пока сама не определила.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров не видит ничего плохого в обилии китайских товаров в РФ.
Фото и видео: МИД России
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