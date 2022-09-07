Никол Пашинян отметил поддержку со стороны России.

Армения в 2022 году планирует достичь экономического роста на уровне 7%. Данными статистическими сведениями с участниками пленарного заседания на Восточном экономическом форуме поделился премьер-министр Никол Пашинян. Чиновник зафиксировал в своей стране хорошую динамику. Сейчас в Ереване работают над следующим этапом, чтобы поддержать существующие показатели.

Евразийский экономический союз для нашей страны оправдал себя в этой конкретной ситуации. Тот экономический рост, который сейчас намечается в Армении, связан с теми свободами, который обеспечивает союз. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Эксперт пояснил, что говорит о свободном передвижении товаров в ЕАЭС, капитала и рабочей силы. Армения считает, что на сегодняшний момент в экономической системе страны нет кризисной ситуации благодаря российской поддержке.

Пашинян заявил, что Армения будет продолжать политику установления мира в регионе.

Фото и видео: Восточный экономический форум