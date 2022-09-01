Пашинян заявил, что Армения будет продолжать политику установления мира в регионе

Глава правительства Армении провел переговоры с лидером Азербайджана в Брюсселе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном заседании сообщил о том, что кабинет министров продолжит свою политику по установлению мира в Нагорном Карабахе. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами, выступая по завершении переговоров в Брюсселе с главой Азербайджана, которые прошли накануне днем. Он отметил, что обсуждение было непростым, обширным, однако не следует менять поставленные цели.

Цели должны оставаться такими, как я заявлял в своих публичных выступлениях. Правительство Армении приняло политику повестки мира, и нам нужна решимость для ее реализации. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia