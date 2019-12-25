Пашинян заявил о вопросах к российским миротворцам в Карабахе

Глава кабмина Армении рассказал об уточнении "содержании и сути" российской миротворческой миссии в регионе.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил об имеющихся у Еревана вопросах "о содержании и сути" к российским миротворцам в Нагорном Карабахе. Во время выступления на заседании местного правительства чиновник уточнил, что непонимание общественности вызывают события, которые фиксируются в регионе с ноября 2020 года. В частности, речь идет о захвате Азербайджаном населенных пунктов Хцаберд и Хин Тагер в декабре позапрошлого года, а также о пленении армянских военнослужащих силами Баку. Пашинян уверен в том, что последнее происходило "в присутствии и при попустительстве" находящихся на территории российских миротворческих сил.

Мы высоко оцениваем усилия РФ по обеспечению безопасности и стабильности. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

При этом Никол Пашинян напомнил о том, что в марте 2022 года было захвачено село Парух. В кабинете министров Армении видят острую необходимость в уточнении деталей миротворческой миссии России в регионе. Однако присутствие миротворцев из РФ Ереван находит основным фактором для обеспечения безопасности.

В центре Еревана прошли акции протеста против политики США и ЕС.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia