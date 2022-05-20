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В центре Еревана прошли акции протеста против политики США и ЕС

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Сторонники армянской оппозиции собрались на площади Республики.

В центре Еревана у гостиницы Marriot прошли акции протеста против политики США и Евросоюза.

Сторонники армянской оппозиции собрались на площади Республики, где проходит "Армянский демократический форум". В нем примут участие премьер-министр страны Никол Пашинян, посол США Линн Трейси и главы дипмиссии ЕС.

Протестующие через громкоговоритель обратились к американскому послу, подвергнув критике действия Пашиняна. Они также поют патриотические песни.

Ранее мы сообщали, что "Россия" запускает прямые рейсы из Петербурга в Ереван.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акции протеста, армения, евросоюз, ереван, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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