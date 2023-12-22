В Петербурге после зимы привели в порядок светотехническое оборудование

Всего специалисты "Ленсвета" очистили и помыли свыше 10 тыс. элементов оборудования наружного освещения.

После зимы в Петербурге привели в порядок светотехническое оборудование. Об этом рассказали 2 мая в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Работы провели специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" в рамках весеннего месячника по благоустройству. Состоялись помывка и покраска оборудования наружного освещения. Кроме того, в порядок приведены опоры, консоли, цоколи, шкафы пунктов питания, удалены несанкционированные надписи и объявления, установлены антивандальные ограждения из защитной сетки.

За месяц энергетики улучшили вид светотехнического оборудования на главных магистралях и небольших улицах во всех районах Петербурга. Помимо этого, преобразились декоративные опоры на центральных городских набережных: чугунный орнамент стал более ярким.

Всего сотрудники "Ленсвета" очистили и помыли свыше 10 тыс. элементов оборудования наружного освещения. Более 2 тыс. опор, консолей, цоколей покрыли свежим слоем краски.

Ранее на Piter.TV: три Предпортовых проезда осветят новые фонари.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга