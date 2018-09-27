В кабмине Украины заявили о готовности "принять пару областей" России

Дмитрий Кулеба ответил на слова Володина.

В кабмине Украины выразили готовность принять "пару" российских областей. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Ранее депутат объявил о том, что Киев может потерять контроль над несколькими областями. По его мнению, это произойдет из-за притеснения национальных меньшинств.

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Кулеба добавил, что вместо этого Украина готова принять несколько областей из России. Однако страна намерена восстановить историческую несправедливость, а также внедрить европейские стандарты жизни. Спикер прикрепил карту, на которой Крым и часть Краснодарского края отмечены как украинские территории.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины допускает возможность "выхода из минских договоренностей".

Фото: Facebook/Дсмитрий Кулеба

Видео: YouTube/Світське життя, Українська правда