В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана"

В соцсетях "кабана" сравнили с Петром Порошенко.

В Сети высмеяли Владимира Зеленского, стрелявшего из лука в "кабана". Соответствующий ролик выложил украинский телеканал "НАШ". Его можно увидеть на YouTube-платформе. Журналисты рассказали, что в рамках рабочего визита в Хмельницкую область глава государства стрелял из лука по мишени. На кадрах зафиксировано, что политику удалось попасть в ногу "кабана". Этот выстрел зрители встретили аплодисментами.

В Интернете некоторые пользователи сочли произошедшее аллюзией на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Пользователь социальных сетей с ником m0nky3ar заявил, что "кабан" - это не Порошенко, а сам Зеленский начинает в него превращаться и "сам себе ногу прострелил". Maksym gavrilchak написал о том, что президенту страны нечем себя занять, поэтому он "дурачится".

Ну вот, отлично. Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль пользователь соцсетей Константин Саушкин

Зеленский предложил отменить визы для Индии и Китая.