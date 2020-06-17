Украинский дипломат рассказал о потрясениях, которые Украины переживает в случае принятия закона о референдуме.

Владимира Зеленского упрекнули в "разыгрывании русской карты". Об этом в эфире для "Еспрессо" заявил украинский дипломат Роман Бессмертный. Эксперт считает, что инициатива главы государства о референдуме и народовластии является "бомбой". По мнению спикера, этот проект может привести к серьезным потрясениям в стране.

Роман Бессмертный напомнил, что в новом законопроекте появились отдельные разделы, хотя ранее вопросы территориальной целостности было запрещено выносить на референдум.

Украина на референдуме может определять вопрос о передаче другим территорий или приобретении суверенитета над определенными территориями Роман Бессмертный, украинский дипломат

Эксперт добавил, что сторонники данной инициативы говорят о том, что речь будет идти о внутреннем административном делении Украины. Принятие закона может привести к ситуации, когда жители начнут собирать подписи за референдум о правовом статусе Крыма и Донбасса.

Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусом.

Видео: YouTube / Espreso.TV