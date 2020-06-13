В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

Депутат РФ назвал предложение Зеленского "самолюбованием".

В Государственной Думе оценили заявление Зеленского о желании вернуться к обсуждению крымского вопроса. Депутат Руслан Бальбек назвал данную тему неактуальной для России, пишет РИА Новости.

По словам политика, президент Украины хочет показать себя очередным "возвращенцем" Крыма, что на самом деле является лишь попыткой самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны". Бальбек добавил, что на деле "с благами" у Зеленского не очень получается.

Готовность Зеленского поговорить о Крыме для нас неактуальна. Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами. <...> gоднимать вопрос нашего полуострова - это как монолог с зеркалом: ответа и понимания не будет

Руслан Бальбек

Ранее в своем Twitter Зеленский написал, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал эту инициативу.

Видео: 112 Украина