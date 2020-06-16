Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусом

Супруга президента Украины находится с пневмонией в больнице Киева.

Жену президента Украины госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты из "Страна.ua". Елена Зеленская находится в одной из больниц Киева. На прошлой недели у пациентки лабораторно подтвердили COVID-19. Сейчас зараженная наблюдается у медиков с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Стоит отметить, что ПЦР-тесты у Владимира Зеленского и детей пары дали отрицательный результат на инфекцию.

Напомним, что эпидемия коронавируса на Украине 16 июня унесла жизни 11 пациентов. Еще 275 человек выздоровели. За последние сутки инфицировались 666 новых пациентов.

Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума".

Видео: bf.gov.ua