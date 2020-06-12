У жены Зеленского диагностировали коронавирус

У Владимира Зеленского и его детей тест оказался отрицательным.

У жены президента Украины Владимира Зеленского — Елены Зеленской - диагностировали коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал его офиса.

Она чувствует себя хорошо, так как болезнь проходит у неё в бессимптомной форме. Она находится в самоизоляции отдельно от других членов семьи и на амбулаторном лечении.

В сообщении телеграм-канала отмечается, что Зеленская во время встреч всегда придерживалась рекомендаций ВОЗ. Её первый тест на COVID-19 в начале июня был отрицательный. Где она заразилась неизвестно. Контактный круг очерчен и извещён об опасности инфицирования.

У Владимира Зеленского и его детей тест оказался отрицательным.

Ранее Зеленский заявил, что правительство Гончарука проводило реформы ради лайков.

Видео: YouTube / Українська правда