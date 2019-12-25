Рада Украины отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля

Во втором чтении депутаты не стали принимать проект премьер-министра Украины.

Верховная Рада Украины отказалась утвердить программу правительства Дениса Шмыгаля. Во второй раз депутаты отказались принимать проект премьер-министра страны.Это произошло несмотря на доработку, которые предприняли члены кабинета министров Украины.

За проект Шмыгаля проголосовали 207 парламентариев. Необходимый минимум для продвижения проекта составляет 226 голосов. Если программу все же утвердят, то правительство Украины получит годовой иммунитет и не может быть отправлено в отставку.

Денис Шмыгаль в программе выступает за обновление диалога с Россией. Он предлагает обсудить вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Донбассе при поддержке международных партнеров. Он надеется создать отдельную платформу по возвращению Крыма в состав Украины.

Рада приняла закон об уголовной ответственности для "воров в законе".