Законопроект должен быть принят во втором чтении.

Верховная Рада приняла закон об уголовной ответственности для "воров в законе". Решение поддержали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Парламент закрепил статус "вор в законе". Теперь проект должен пройти второе чтение.

Украинские закон под "вором в законе" понимается лицо, которое осуществляет преступную деятельности благодаря собственному авторитету и личным качествам или возможностям. За создание ОПГ на Украине будут лишать свободы на срок от семи до двенадцати лет, а также конфисковать имущество. За участие в ОПГ "воры в законе" будут караться лишением свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией.

На Украине назначили нового вице-премьера по евроинтеграции.