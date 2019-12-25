Верховная рада назначила Шевченко главой Нацбанка Украины

Пост занял председатель "Укргазбанка".

Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Новую должность получил действующий председатель государственного "Укргазбанка". "За" его кандидатуру отдали голоса 332 депутата при необходимом минимуме в 226.

Новый глава Нацбанка Украины заметил, что за последние шесть лет организация прошла путь институционного строительства. При поддержке международных партнеров руководству Нацбанка удалось создать независимую структуру, которая способна обеспечить макроэкономическую стабильность банковской системы.

Безусловно, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макроэкономической и макрофинансовой стабильности банковской системы Кирилл Шевченко, глава Нацбанка Украины

Чиновник заметил, что в нынешних условиях НБУ должен думать не только о макрофинансовой стабильности, но отвечать за создание условий для дальнейшего роста экономической отрасли в стране.

К дому экс-главы Нацбанка Украины принесли гробы и похоронные венки.

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