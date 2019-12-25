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На Украине признали невозможность производства самолётов Ан-124 "Руслан"
Сегодня, 8:26
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lesjasap

На Украине признали невозможность производства самолётов Ан-124 "Руслан"

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Олег Уруский рассказал, что Турция может профинансировать создание

На Украине признали невозможность производства самолётов Ан-124 "Руслан". Об этом изданию "Укринформ" рассказал министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Чиновник уточнил, что Анкара изучает возможность профинансировать достройку второго грузового украинского борта Ан-225 "Мрiя".

Новых "Русланов" мы построить не можем

Олег Уруский, министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности

Напоним, что советский Ан-124 является тяжелым дальним транспортным самолетом. В изготовлении для него компонентов участвовало более сотни предприятий в РФ, Украине, УЗбекистане и других республиках. После распада СССР серийное производство самолета было приостановлено.

Стали известны причины катастрофы Ан-26 под Харьковом.

Фото: Pixabay.com

Теги: ан-124-100 руслан, ан-225 мрiя, олег уруский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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