Олег Уруский рассказал, что Турция может профинансировать создание

На Украине признали невозможность производства самолётов Ан-124 "Руслан". Об этом изданию "Укринформ" рассказал министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Чиновник уточнил, что Анкара изучает возможность профинансировать достройку второго грузового украинского борта Ан-225 "Мрiя".

Новых "Русланов" мы построить не можем Олег Уруский, министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности

Напоним, что советский Ан-124 является тяжелым дальним транспортным самолетом. В изготовлении для него компонентов участвовало более сотни предприятий в РФ, Украине, УЗбекистане и других республиках. После распада СССР серийное производство самолета было приостановлено.

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