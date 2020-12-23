На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения Ан-26

Также под стражей находится командир воинской части Вячеслав Глазунов.

На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области 25 сентября. Без права внесения залога под арестом находится Александр Жук, руководящий полетами военной части, а также Вячеслав Глазунов, который является командиром воинской части. Решение вынес Печерский районный суд Киева.

Ранее глава правительственной комиссии по расследованию трагедии Олег Уруский отметил, что специалисты установили все причины крушения Ан-25. В список факторов, приведших к падению самолета попали технические неисправности борта, а также систематические нарушения выполнения правил полетов. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, расследование инцидента в Харьковской области находится на завершающем этапе.

Напомним, что самолет в Чугуеве разбился во время учебного полета. На его борту находились 27 человек, включая семерых членов экипажа и 20 курсантов. Согласно официальным данным, жертвами крушения стали 26 человек.

Следствие опровергло информацию об отказе двигателя Ан-26, разбившегося под Харьковом.

Видео: YouTube / ТСН