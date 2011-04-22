Экипажи Ан-124-100 "Руслан" поучаствовали в летно-тактических учениях

Руководство ВКС РФ обучило летчиков боевым задачам.

Командование Военно-транспортной авиации от Воздушно-космических сил России провело летно-тактическое учение молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Все плеты проводились под руководством командующего ВТА ВКС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что летчики тренировались одновременно перебрасывать личный состав из подразделений с оружием и техникой на большие расстояния. Специалисты уточнили, что пилоты летели в сложных метеопогодных условиях, при осадках, низкой облачности и сильных порывах ветра.

Полеты проходили на высоте свыше 4 тыс. м, общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км, средняя скорость самолетов - 500 км/ч. пресс-служба Минобороны РФ

Военносоужвщие заметили, что экипажи "Русланов" отрабатывали взлет, полеты по заданному маршруту и посадку в условиях сокращенных временных интервалов.

МО заявило, что группировка войск "Юг" отбила шесть атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России