  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:55
112
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО заявило, что группировка войск "Юг" отбила шесть атак ВСУ

0 0

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили шесть атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Марьинка, Красное и Клещеевка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 декабря сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.  Он пояснил, что задачи реализованы при помощи артиллерии. Офицер добавил, что противник также был поражен вблизи Марьинки, Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Васюковки, Раздоловки и Веселого.

Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

В общей сложности ВСУ лишились до 125 человек личного состава, трех боевых бронированных машин, двух пикапов,четырех самоходных артиллерийских установок, включая технику американского и чешского производства, 122-миллиметровой гаубицы Д-30. В ходе контрбатарейной борьбы поражены пять минометов, а средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. 

Группировка войск "Центр" уничтожила около 30 артиллерийских расчетов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим астафьев, всу, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии