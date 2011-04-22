Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили шесть атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Марьинка, Красное и Клещеевка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 декабря сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Он пояснил, что задачи реализованы при помощи артиллерии. Офицер добавил, что противник также был поражен вблизи Марьинки, Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Васюковки, Раздоловки и Веселого.

Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

В общей сложности ВСУ лишились до 125 человек личного состава, трех боевых бронированных машин, двух пикапов,четырех самоходных артиллерийских установок, включая технику американского и чешского производства, 122-миллиметровой гаубицы Д-30. В ходе контрбатарейной борьбы поражены пять минометов, а средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники.

Группировка войск "Центр" уничтожила около 30 артиллерийских расчетов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России