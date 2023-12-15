Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции ударами по артиллерии Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении уничтожила порядка 30 боевых расчетов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 декабря сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер объяснил, что в районе торского участка на были нанесены удары по штурмовой группе 44-го стрелкового батальона противника. ВСУ лишились до 180 человек личного состава, три единицы автомобильной техники и 155-мм гаубицу Caesar французского производства.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских расчетов украинских войск. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

В МО заявили об уничтожении танками Т-72Б3 опорных пунктов ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России