В МО заявили об уничтожении танками Т-72Б3 опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Задача выполнена в зоне СВО.

Российские боевые экипажи танков Т-72Б3 от "Западной группировки" сил уничтожили в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что по данным подразделений разведки были выявлены замаскированные опорные пункты и скопление живой силы противника. Объект был выявлен при участии беспилотника.

Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и прямой наводкой нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам. пресс-служба Минобороны РФ

Огонь дополнительно корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание по цели. После боевой стрельбы танковые экипажи сменили свои огневые позиции на запасные в целях исключения попадания под ответный огонь со стороны ВСУ.

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России