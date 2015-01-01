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В МО заявили об уничтожении танками Т-72Б3 опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

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Задача выполнена в зоне СВО.

Российские боевые экипажи танков Т-72Б3 от "Западной группировки" сил уничтожили в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что по данным подразделений разведки были выявлены замаскированные опорные пункты и скопление живой силы противника. Объект был выявлен при участии беспилотника.

Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и прямой наводкой нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам.

пресс-служба Минобороны РФ

Огонь дополнительно корректировался с помощью БПЛА,  камера дрона фиксировала попадание по цели. После боевой стрельбы танковые экипажи сменили свои огневые позиции на запасные в целях исключения попадания под ответный огонь со стороны ВСУ.

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, танк т-72б3, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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