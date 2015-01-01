Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении

В МО РФ рассказали о выполнении задачи на СВО.

Российские боевые экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 от ВКС РФ ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении ликвидировали командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронетехнику Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Чиновники продемонстрировали подготовку воздушных средств к вылету, взлет на боевое задание, сброс авиабомб по целям противника и возвращение на аэродром базирования.

....Вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. пресс-служба Минобороны РФ

Далее отечественные летчики, получив подтверждение от разведки о точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета. Они не заходили в зону поражения противовоздушных сил ВСУ.

МО: группировка войск "Запад" отразила пять атак ВСУ у Синьковки на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России