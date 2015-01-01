Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Мотострелковые боевые соединения 6-й общевойсковой армии Вооруженных сил России в ходе ведения активной обороны на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины, размещенных в районе населенного пункта Синьковка. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 15 декабря глава пресс-службы "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский.

В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Офицер добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы российскими военнослужащими были уничтожены три минометных расчета противника. Общие потери ВСУ составили до 40 человек личного состава, танк Т-64 и две боевые бронированные машины".

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Фото и видео: Минобороны России