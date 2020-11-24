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Жириновский считает, что Пенсионный фонд России упразднят

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Глава ЛДПР рассказал, как граждане будут получать пенсию в будущем.

Владимир Жириновский считает, что Пенсионный фонд России упразднят. Об этом журналистам лидер ЛДПР рассказал перед пленарным заседанием в Госдуме РФ. Депутат уверен, что в будущем пенсии будут выплачиваться гражданам напрямую.

Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений, это огромная бюрократическая структура. И пенсии станут платить напрямую гражданам

Владимир Жириновский, российский депутат

Парламентарий напомнил, что упразднение ПФР будет возможно в рамках "цифровизации движения денег по стране".

В Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале".

Видео: Youtube/ParlamentRu

Теги: владимир жириновский, госдума, лдпр, пенсионный фонд, упразднение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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