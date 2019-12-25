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В Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале"
Сегодня, 12:08
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lesjasap

В Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале"

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Инициативу предложили представители "Справедливой России".

В Госдуму России внесли законопроект о "студенческом капитале". Об этом перед пленарным заседанием нижней палаты парламента рассказал лидер политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Члены его фракции внесли инициативу о разовых выплатам выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений.

Фракция внесла законопроект о студенческом капитале. Для студентов высших учебных заведений на этом счете по окончании обучения должно быть 500 тысяч рублей, для тех, кто оканчивает техникумы, - 250 тысяч рублей

Сергей Миронов, российский депутат

Документ предполагает открытие личного счета для каждого студента. Получить денежные средства смогут только выпускники, которые получили диплом. Депутаты считают, что капитал поможет молодежи в тот период, пока они будут искать работу после учебы. Некоторые из них смогут потратить средства на открытие своего бизнеса.

Госдума приняла во II чтении законопроект о реформе системы обязательного медстрахования.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, сергей миронов, студенческий капитал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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