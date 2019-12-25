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Госдума приняла во II чтении законопроект о реформе системы обязательного медстрахования
Сегодня, 14:13
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matveyvn

Госдума приняла во II чтении законопроект о реформе системы обязательного медстрахования

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Фонд также сможет подавать иски и претензии из-за причинённого вреда здоровью застрахованного гражданина.

Госдума приняла во II чтении законопроект о реформе системы обязательного медстрахования. Об этом пишет ТАСС.

Фонду обязательного медицинского страхования предлагают передать полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медицинской помощи в федеральных лечебных учреждениях.

Предполагается, что фонд будет проводить расчёты без участия страховых специалистов. Также они будут контролировать объемы, сроки, качества и условия предоставления федеральной помощи.

Фонд также сможет подавать иски и претензии из-за причинённого вреда здоровью застрахованного гражданина.

Ранее в Госдуму внесли проект, запрещающий иноагентам занимать госдолжности.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, законы, медицинское страхование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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