Фонд также сможет подавать иски и претензии из-за причинённого вреда здоровью застрахованного гражданина.

Госдума приняла во II чтении законопроект о реформе системы обязательного медстрахования. Об этом пишет ТАСС.

Фонду обязательного медицинского страхования предлагают передать полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медицинской помощи в федеральных лечебных учреждениях.

Предполагается, что фонд будет проводить расчёты без участия страховых специалистов. Также они будут контролировать объемы, сроки, качества и условия предоставления федеральной помощи.

Фонд также сможет подавать иски и претензии из-за причинённого вреда здоровью застрахованного гражданина.

Ранее в Госдуму внесли проект, запрещающий иноагентам занимать госдолжности.

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