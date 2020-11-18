В Госдуму внесли проект, запрещающий иноагентам занимать госдолжности

Данная мера коснется физических лиц-иноагентов.

В Госдуму России внесли проект, запрещающий физическим лицам-иноагентам занимать государственные и муниципальные должности. Документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов. Об этом рассказал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа - пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте госорганы РФ о том, как тратите деньги Василий Пискарев, депутат Госдумы

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов уточнил журналистам "РИА Новостей" о том, что физическое лицо-иноагент не может быть избран на госдолжность в России, но при этом он сохранит за собой право быть избранным. Депутат, который получает финансирование из-за границы, должен будет покинуть занимаемый пост.

Данный проект Госдума может принять до конца 2020 года.

Госдума продлила дачную амнистию.

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