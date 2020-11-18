Госдума продлила дачную амнистию

Документ будет действовать до марта 2026 года.

Госдума России на пленарном заседании 18 ноября приняла в заключительном третьем чтении законопроект, продлевающий до 1 марта 2026 года дачную амнистию. Также действие документа будет распространяться на упрощенный порядок для участков, выданных под индивидуальное строительство.

Напомним, что упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальное жилье и садовые дома должен был быть завершен 1 марта 2021 года. После этого правообладателям пришлось бы уведомлять уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта. Это необходимо для согласования параметров дома, а также для направления документов в Росреестр.

С 1 марта 2019 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до 4 августа 2018 года, при этом, не получивших на эту работу разрешение.

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